İzmir Gaziemir Belediyesi'nde memurların toplu sözleşmesi sona erdi. Belediye sözleşmeyi imzalamayınca maaşlar kesintiye uğradı. Memurlar tepkilerini dile getirmek için, belediye önünde kefenli eylem yapıyor. Memurlar haklarının gasp edildiğini belirtip haklarını arıyorlar. Son gelişmeleri A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
İzmir Gaziemir Belediyesi'nde 'kefenli' memur eylemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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