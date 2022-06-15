İzmir kaderine mi terk edildi! Soyer, kötü koku ve kirliliğe çare bulamıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-kaderine-mi-terk-edildi-soyer-kotu-koku-ve-kirlilige-care-bulamiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzrmirliler bazı semtlerde ne pencerelerini açabiliyor ne de uyuyabiliyor. Kötü koku şikayetleri her geçen gün artıyor. İzmir'in kanayan yaralarından biri olan koku sorunu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 3 yıldır çözülemedi. Soyer, İzmir Körfezi'nde yüzeceği vaadinde bulundu, yıllardır vaadini yerine getiremedi. Körfez'de yaşanan kirlilik artık gözle görülür bir hal almaya başladı. Masmavi olmasın gereken suyun rengi kahverengine döndü. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, sudaki kirliliğin arıtma tesislerinin çalıştırılmamasından kaynaklandığı uyarısında bulundu. Soyer'in koku ile mücadele için bulduğu çözüm ise derelere kireç atılması, bu çalışma yıllardır çözüm olmadı. Kirlilikle mücadele için yapılması gereken şey ise, evsel atıklar kadar sanayi atıklarının da denetlendmesi ve arıtılması. CHP'li Başkan Soyer, bu raporu rafa kaldırdı, Körfez'deki kirliliğin kendi kendine temizleneceğini iddia etti. Bu bilim dışı çıkış ise büyük tepki çekiyor. Bu günlerde havaların ısınmasıyla birlikte İzmir'in birçok ilçesinde koku sorunu doruğa ulaşmış durumda, vatandaşlar ise tepkili.