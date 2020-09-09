CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve geldiğinde Körfez'i 3 yıl içinde temizleyeceği vaadini vermişti ancak Körfez'in hali hala içler acısı. Sürekli yaşanan su kesintileri ve çöp kokusuna bile çözüm bulamayan CHP'li belediye vatandaşı canından bezdirdi. A Haber'den Sefer Ayçe, konuyu AK Parti Meclis Üyesi Özgür Hızal ile birlikte canlı yayında değerlendirdi. İşte detaylar...
İzmir Körfezi'nde isyan ettiren kirlilik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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