İzmir Körfezi'nde isyan ettiren kirlilik!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-korfezinde-isyan-ettiren-kirlilik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve geldiğinde Körfez'i 3 yıl içinde temizleyeceği vaadini vermişti ancak Körfez'in hali hala içler acısı. Sürekli yaşanan su kesintileri ve çöp kokusuna bile çözüm bulamayan CHP'li belediye vatandaşı canından bezdirdi. A Haber'den Sefer Ayçe, konuyu AK Parti Meclis Üyesi Özgür Hızal ile birlikte canlı yayında değerlendirdi. İşte detaylar...