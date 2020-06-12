İzmir Menemen Belediyesi'nde skandal ihale! 6 milyonluk çöp toplama kamyonları 37 milyona kiralandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-menemen-belediyesinde-skandal-ihale-6-milyonluk-cop-toplama-kamyonlari-37-milyona-kiralandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Menemen Belediyesi'nde çöp kamyonları ihalesiyle ilgili bir skandal gündeme geldi. Belediyenin çöp toplama işini kendi belirlediği firmaları davet ederek ihaleye verdiği iddia edildi. Çöp kamyonlarının, 6 milyon liraya alabilecekken 37 milyon liraya kiralandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...