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    İzmir Menemen Belediyesi'nde skandal ihale! 6 milyonluk çöp toplama kamyonları 37 milyona kiralandı

    Giriş Tarihi: 12.06.2020, 13:52

    İzmir Menemen Belediyesi'nde çöp kamyonları ihalesiyle ilgili bir skandal gündeme geldi. Belediyenin çöp toplama işini kendi belirlediği firmaları davet ederek ihaleye verdiği iddia edildi. Çöp kamyonlarının, 6 milyon liraya alabilecekken 37 milyon liraya kiralandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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