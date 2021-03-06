İzmir'de 28 Şubat’ı aratmayan tavır: Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar

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İzmir’de Bayraklı Cemil Atlas İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız öğrenci, başörtülü bir şekilde okula önce öğretmeni tarafından akabinde de okul Müdür Yardımcısı tarafından, “diğer öğrencilere kötü örnek olacağı” gerekçesiyle okula alınmadı ve başını açması istendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.