CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 ay içerisinde suya yaptığı ikinci zam kararı vatandaşı çileden çıkardı. Ege'nin incisi olan ve tam bir turizm merkezi olan İzmir'de vatandaşlar sussuzlık yaşarken akmayan suya 8 ay içerisinde toplamda yaklaşık yüzde 30’a denk gelen ikinci zam yapılması tepki topladı. AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, konuyu Ahaber ekranlarında değerlendirdi.
İzmir'de akmayan suya ikinci zam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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