İzmir'de akmayan suya ikinci zam!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-akmayan-suya-ikinci-zam" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 ay içerisinde suya yaptığı ikinci zam kararı vatandaşı çileden çıkardı. Ege'nin incisi olan ve tam bir turizm merkezi olan İzmir'de vatandaşlar sussuzlık yaşarken akmayan suya 8 ay içerisinde toplamda yaklaşık yüzde 30’a denk gelen ikinci zam yapılması tepki topladı. AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, konuyu Ahaber ekranlarında değerlendirdi.