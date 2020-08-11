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    İzmir'de akmayan suya ikinci zam!

    Giriş Tarihi: 11.08.2020, 11:43

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 ay içerisinde suya yaptığı ikinci zam kararı vatandaşı çileden çıkardı. Ege'nin incisi olan ve tam bir turizm merkezi olan İzmir'de vatandaşlar sussuzlık yaşarken akmayan suya 8 ay içerisinde toplamda yaklaşık yüzde 30’a denk gelen ikinci zam yapılması tepki topladı. AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, konuyu Ahaber ekranlarında değerlendirdi.

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