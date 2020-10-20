Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu her geçen gün artıyor! Bornova'daki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nden çıkan deri atıklar çöp alanı olmadığı için sokağa dökülüyor. Zaman zaman çöpler yakılıyor ve atıklardan yükselen kimyasallar ilçeye yayılarak İzmirlilerin sağlığını tehlikeye atıyor. Çevre felaketi için vatandaşlar hem Bornova Belediyesi’ne hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvursalar da kendilerine bir dönüş yapılmadığını belirtiyor.
İzmir'de çevre felaketi! Bornova'da isyan ettiren çöp dağları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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