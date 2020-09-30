  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de çevre felaketi! Tesisten boşaltılan kimyasallar denizi kirletiyor

    İzmir'de çevre felaketi! Tesisten boşaltılan kimyasallar denizi kirletiyor

    Giriş Tarihi: 30.09.2020, 12:51

    İzmir'de çevre felaketleri bitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden körfeze arıtılmadan boşaltılan kimyasallar, lağım suları binlerce balığın ölümüne neden oldu. Denizin dibi balçık kaplamış durumda ve deniz yüzeyi kahverengi halini almış. İzmirli vatandaşlar ve balıkçılar kirlilik konusunda CHP'li belediyeye tepki gösterdi. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de çevre felaketi! Tesisten boşaltılan kimyasallar denizi kirletiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
    İzmir’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
    İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı
    İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    Sokak köpeklerinden kaçarken kaza yaptı
    Sokak köpeklerinden kaçarken kaza yaptı
    Ermeni askerleri kaçıyor! İşte cephe hattından yeni görüntüler
    Ermeni askerleri kaçıyor! İşte cephe hattından yeni görüntüler
    Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses!
    Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses!
    Bakan Albayrak 'Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı
    Bakan Albayrak 'Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı
    Azerbaycan cephe hattından yeni görüntüler
    Azerbaycan cephe hattından yeni görüntüler
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda önemli mesajlar
    Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi!
    Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi!