İzmir'de çevre felaketi! Tesisten boşaltılan kimyasallar denizi kirletiyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-cevre-felaketi-tesisten-bosaltilan-kimyasallar-denizi-kirletiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de çevre felaketleri bitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden körfeze arıtılmadan boşaltılan kimyasallar, lağım suları binlerce balığın ölümüne neden oldu. Denizin dibi balçık kaplamış durumda ve deniz yüzeyi kahverengi halini almış. İzmirli vatandaşlar ve balıkçılar kirlilik konusunda CHP'li belediyeye tepki gösterdi. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.