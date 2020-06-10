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    İzmir'de çevre katliamı! Sanayi atıkları Menderes Nehri'ne akıyor!

    Giriş Tarihi: 10.06.2020, 12:45

    İzmir Tire'de çevre katliamı yaşanıyor. Tire'de kanalizasyon suları arıtma tesisinden geçmeden dereye akıyor. Sanayi atıklarından dolayı rengi değişen dereden kötü kokular gelmeye başladı. Dereden akan kanalizasyon suları yine arıtılmadan Menderes Nehri'ne karışıyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, İZSU'nun bu işlemi yasa dışı gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşların savcılık ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...

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