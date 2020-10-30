İzmir'de enkaz altında kaldıktan sonra Bakan Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" sözleriyle izleyenlerin gözlerini dolduran minik Buse'nin yeri tespit edildi
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Buse isimli küçük kız Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" sözleriyle yürekleri dağlamıştı.
İzmir'de enkaz altında kalan minik Buse'ye çok yaklaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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