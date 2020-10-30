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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de enkaz altında kalan minik Buse'ye çok yaklaşıldı

    İzmir'de enkaz altında kalan minik Buse'ye çok yaklaşıldı

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 22:24

    İzmir'de enkaz altında kaldıktan sonra Bakan Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" sözleriyle izleyenlerin gözlerini dolduran minik Buse'nin yeri tespit edildi

    İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Buse isimli küçük kız Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" sözleriyle yürekleri dağlamıştı.

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