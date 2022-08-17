  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de eş zamanlı harekete geçildi! Operasyon filmleri aratmadı

    İzmir'de eş zamanlı harekete geçildi! Operasyon filmleri aratmadı

    Giriş Tarihi: 17.08.2022, 15:16

    İzmir'in Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçeleri ile İstanbul ve Muğla'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İzmir polisi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Helikopter ve özel harekat destekli, film sahnelerini aratmayan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

    Göçmenlere Ege’de Yunan zulmü! MSB görüntüleri paylaştı
    Göçmenlere Ege'de Yunan zulmü! MSB görüntüleri paylaştı
    Bir askerimiz daha şehit oldu
    Bir askerimiz daha şehit oldu
    Başkan Erdoğan’dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah’a resmi karşılama töreni! 30 yıl sonra bir ilk...
    Başkan Erdoğan'dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah'a resmi karşılama töreni! 30 yıl sonra bir ilk...
    İzmir’de isyan ettiren sorun! Yollar köstebek yuvasına döndü
    İzmir'de isyan ettiren sorun! Yollar köstebek yuvasına döndü
    MİT’ten PKK’ya nokta operasyon
    MİT'ten PKK'ya nokta operasyon
    Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Asistan hekimler 8 nöbeti geçmeyecek
    Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Asistan hekimler 8 nöbeti geçmeyecek
    Büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı
    Büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı
    Başkan Erdoğan’dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    Yine CHP yine ağaç katliamı! İzmir’deki görüntülere tepkiler büyüyor
    Yine CHP yine ağaç katliamı! İzmir'deki görüntülere tepkiler büyüyor
    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yarım asırlık ağacı kesti!
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yarım asırlık ağacı kesti! 14.8.2022 08:42:18
    Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı
    Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
    Başkan Erdoğan’dan İstanbul Medeniyet Üniversitesi kütüphane açılışında önemli mesajlar | Video
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul Medeniyet Üniversitesi kütüphane açılışında önemli mesajlar | Video
    Başkan Erdoğan’dan Ayazma Camii açılışında önemli açıklamalar | Video
    Başkan Erdoğan'dan Ayazma Camii açılışında önemli açıklamalar | Video
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarını yok etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar dahilinde kentte Bayraklı, Konak ve Karabağlar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik düğmeye basıldı. Yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu adresleri belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik, 16 Ağustos tarihinde Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçeleri ile İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    OPERASYON FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI
    Havadan helikopterin destek verdiği ve özel harekat polisinin de katıldığı operasyon, aksiyon filmi sahnelerini aratmadı. Adreslerde 29 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde narkotik köpekleri ve polis ekiplerince didik didik arama yapıldı. Yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda esrar- skank, kokain, metamfetamin, extacy, sentetik ecza maddeleri ile 6 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 115 adet tabanca/tüfek fişeği, 2 şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
    Gözaltına alınan 29 şüpheli, işlemleri için Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon dahilinde çalışmaların devam etmekte olduğu kaydedilirken, yapılan açıklamada, "İzmir polisi olarak; ilimizde torbacılara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemize vatandaşlarımızın desteği ile kararlılıkla devam edilecektir" sözlerine yer verildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Göçmenlere Ege’de Yunan zulmü! MSB görüntüleri paylaştı
    Göçmenlere Ege'de Yunan zulmü! MSB görüntüleri paylaştı
    Bir askerimiz daha şehit oldu
    Bir askerimiz daha şehit oldu
    Manisa’da hareketli saatler! Su kuyusuna düşen Aybars’ı itfaiye kurtardı | Video
    Manisa'da hareketli saatler! Su kuyusuna düşen Aybars’ı itfaiye kurtardı | Video
    Manisa’da akılalmaz olay! Kardeşinin aracını böyle yaktı...
    Manisa'da akılalmaz olay! Kardeşinin aracını böyle yaktı...
    Başkan Erdoğan’dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah’a resmi karşılama töreni! 30 yıl sonra bir ilk...
    Başkan Erdoğan'dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah'a resmi karşılama töreni! 30 yıl sonra bir ilk...
    İzmir’de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı
    İzmir'de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı