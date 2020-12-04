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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de FETÖ'ye ağır darbe! Hücre evleri basıldı... Kritik isim yakalandı

    İzmir'de FETÖ'ye ağır darbe! Hücre evleri basıldı... Kritik isim yakalandı

    Giriş Tarihi: 04.12.2020, 11:38

    Son dakika haberi: Fethullahçı Terör Örgütü’nün sözde Türkiye İmamı firari Mustafa Özcan’ın damadı Muhammet Bozkurt İzmir’de saklandığı Gaybubet evinde yakayı ele verdi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve Gaybubet olarak kullanılan bu evlerde 66 şüpheli şahıs yakalandı. Aramalarda sahte kimlikler 11 adet, yüklü miktarda nakit para (16.600 Dolar - 3.700 Euro - 90.000TL - 9Ata Altın) ve dijital materyaller ele geçirildi.

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