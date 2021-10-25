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    İzmir'de Millet İttifakı’nı karıştıran üniversite kararı! İYİ Partili üyelerden Tunç Soyer’e tepki

    Giriş Tarihi: 25.10.2021, 14:06

    İzmir'de Soyer'in kararı ittifakta çatlağa sebep oldu. İYİ Partili üyeler üniversite kararına tepkili. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte dokuz üniversite varken yeni bir üniversite daha kurmak istedi. Ancak İYİ Partili belediye meclis üyeleri Soyer'e karşı çıktı. Soyer'in bu kararı Millet İttifakını karıştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Hızal yaşananları A Haber muhabiri Tayfun Er’e değerlendirdi. Hızal, "İzmir'in yüzlerce yapısal sorunu var. Bu sorunları bir tarafa iterek CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir üniveriste kurma hayali içerisinde olduğunu gördük. Burada çok sert tartışmaların yaşandığı bir Meclis toplantısına sebep oldu." ifadelerini kullandı.

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