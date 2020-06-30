İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'sözde' opera binasında inşaat çalışmalarının sadece yüzde 10'luk kısmı tamamlandı. Opera binası için ihale yapılmıştı. Ancak o ihalede mahkemelik oldu. 2 yıldır tamamlanamayan opera binasına ilişkin, İzmir Belediyesi'ne savunma için 15 gün süre tanındı. Temel atma inşaatından öteye gidemeyen bina için 102 milyon lira vatandaşın cebinden çıktı. İzmirliler bu paranın hesabını sormaya başladı. İşte detaylar...
İzmir'de opera ihalesi mahkemelik oldu! Belediyeye savunma için 15 gün süre tanındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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