İzmir Karşıyaka'da Semra Aksu için yapılacak olan park, moloz yığınına döndü. Karşıyaka Belediyesi tarafından 'sözde' yapılan temel atma töreninin üzerinden tam 16 ay geçti. Ancak parka bir çivi dahi çakılmadı. Tesisin adı yazan pankartta, temel atma töreninden önce kaldırılmıştı. Milli Atlet Semra Aksu'da verdiği röportajlarda, "Parkın durumunu gördükçe içim sızlıyor" demişti. İşte tüm detaylar...
İzmir'de Semra Aksu parkı yalan oldu! Park yapılacaktı, moloz yığınına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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