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    İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası iddiasıyla 10 gözaltı

    Giriş Tarihi: 21.10.2020, 11:25

    İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları suçlamasıyla aralarında öğretmen ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen, aralarında kamuda aktif görev yapan öğretmen ve Konak Belediyesinde çalışanların da bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyete götürüldü.

    Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

    AA

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