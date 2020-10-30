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    İzmir'de STK'lardan Neptün Soyer'in Charlie Hebdo'ya destek vermesine tepki

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 14:26

    İzmir yine skandallarla gündemde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, geçmiş yıllarda Charlie Hebdo dergisine destek olmak için HZ. Muhammed'e hakaretler yağdırılan bir baskısı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması İzmir’de tepkilere neden oldu STK'lar bugün Neptün Soyer'e tepki göstermek için biraraya gelecek ve açıklama yapacak. A Haber muhabiri Gamze Elçi’ye konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, “Son derece talihsiz ve ne İzmirli ne de bu ülke vatandaşının kabul edebileceği bir paylaşım değildir. Bunu demokrasiyle, hoşgörüyle anlatmanız imkansız bir şeydir. Biz bunu kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.” açıklamasını yaptı.

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