İzmir'de vaka sayıları neden artıyor? Kısıtlama geliyor mu?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-vaka-sayilari-neden-artiyor-kisitlama-geliyor-mu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı’nın 100 bin nüfus başına düşen haftalık vaka sayısını gösteren haritası alarm verdi. Haritaya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok ilde vakalar arttı, sadece 16 ilde düşüş görüldü. Kısıtlamaların kalktığı ilk cumartesi sokaklar doldu. Trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı. İzmir de vakaların tırmanışa geçtiği illerden biri oldu. Peki kısıtlamalar geliyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.