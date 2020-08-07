Şaşılacak görüntüler İzmir'den geldi, kavanoz kapağı için izdiham yaşandı. İzmir'in Bornova ilçesinde bir süpermarketler zincirinde çekilen görüntü, şaşkına çevirdi. 30 kuruşa satıldığı iddia edilen kavanoz kapağını kapışan vatandaşlar, korona virüsü dinlemeyerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
İzmir'den şaşılacak görüntü! Kavanoz kapağı izdihamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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