Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı. "Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları canlı yayında aktardı.
Kabine toplandı! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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