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    Kabine toplandı! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

    Giriş Tarihi: 30.11.2020, 15:57

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı. "Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları canlı yayında aktardı.

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