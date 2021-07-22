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    Kaçan kurbanın peşinden gidip kayıplara karışmıştı! Tıp öğrencisi Onur Alp'ten acı haber

    Giriş Tarihi: 22.07.2021, 23:31

    Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.

    Ankara'da Pursaklar ilçesinde dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in (20) cansız bedenine ulaşıldı. Eker'in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

    NE OLMUŞTU?

    Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın ilk günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçtı. Onur ve dedesi, dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak farklı bir yoldan gidip koyunun önüne geçmek istedi. Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kaybolmuştu.

    Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verilmişti. Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamamıştı.Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve dron kullanıldı.

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