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Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran provokatör kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 16.11.2019, 09:22

Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran provokatör kadın ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Karaköy’de gerçekleşen saldırı saldırgan kadının ilk vukuatı değilmiş. Saldırgan kadın aynı gün içerisinde Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp küfürler savurmuş.

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