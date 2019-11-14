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Kemal Karataş, Tunç Soyer'i eleştirdi diye CHP'den ihraç edildi

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 18:00

İzmir'de CHP'nin 5 dönem il başkanlığını yapan Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdiği için partisinden ihraç edildi. Karataş, verilen karara 'Özgürlük, demokrasi ve ifade özgürlüğü diyen CHP yönetimi nerede' diye tepki gösterdi.

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