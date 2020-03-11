Kolonya koronavirüse karşı nasıl koruma sağlıyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kolonya-koronaviruse-karsi-nasil-koruma-sagliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüsün ülkemizde de görülmesi ile birlikte vatandaşın aldığı önlemler de artmaya başladı. Alınan önlemlerin el hijyeni geliyor. Özellikle dezenfektan ve kolonya kullanımı artış gösteriyor. Peki kolonya mikroplara karşı nasıl bir koruma sağlıyor? Kolonya alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzman isim Ahaber'de değerlendirmelerde bulundu.