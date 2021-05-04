Kuşadası'nda mıcır ihalesi tartışması! 2 aydır tek bir çivi bile çakılmadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kusadasinda-micir-ihalesi-tartismasi-2-aydir-tek-bir-civi-bile-cakilmadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP'li belediye tek kalemde 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıktı.İhaleyi 13 milyon liraya alan inşaat firması 2 ay geçmesine rağmen tek bir çivi bile çakmadı. Tek bir mıcır tanesi bile belediyeye teslim edilmemesine rağmen belediyeden inşaat firmasına ödeme yapıldığı iddiası da tepkilerin odağında. İzmir'de bile yılda 2 milyon ton mıcır kullanılırken Kuşadası'nda 750 bin ton mıcırın nerede kullanılacağı da merak konusu oldu. Detaylar A Haber'den Gamze Elçi aktardı.