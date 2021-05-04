  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Kuşadası'nda mıcır ihalesi tartışması! 2 aydır tek bir çivi bile çakılmadı

    Kuşadası'nda mıcır ihalesi tartışması! 2 aydır tek bir çivi bile çakılmadı

    Giriş Tarihi: 04.05.2021, 10:50

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP'li belediye tek kalemde 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıktı.İhaleyi 13 milyon liraya alan inşaat firması 2 ay geçmesine rağmen tek bir çivi bile çakmadı. Tek bir mıcır tanesi bile belediyeye teslim edilmemesine rağmen belediyeden inşaat firmasına ödeme yapıldığı iddiası da tepkilerin odağında. İzmir'de bile yılda 2 milyon ton mıcır kullanılırken Kuşadası'nda 750 bin ton mıcırın nerede kullanılacağı da merak konusu oldu. Detaylar A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuşadası'nda mıcır ihalesi tartışması! 2 aydır tek bir çivi bile çakılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Mahur, Maraşlı'nın kollarında vuruldu
    Mahur, Maraşlı'nın kollarında vuruldu
    Büyük zarar gün ağarınca ortaya çıktı! 80 bin metrekarelik alandaki hammaddelerin yandı
    Büyük zarar gün ağarınca ortaya çıktı! 80 bin metrekarelik alandaki hammaddelerin yandı
    Kademeli açılma nasıl olacak?
    Kademeli açılma nasıl olacak?
    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Market genelgesi
    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine "Market" genelgesi
    Kuşadası’nda alkollü sürücü uygulama noktasına daldı
    Kuşadası’nda alkollü sürücü uygulama noktasına daldı
    İzmir'deki TikTok rezaletinde yeni kavga görüntüleri çık
    İzmir'deki TikTok rezaletinde yeni kavga görüntüleri çık
    Kademeli açılma nasıl olacak?
    Kademeli açılma nasıl olacak?
    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Market genelgesi
    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine "Market" genelgesi
    Ahmet Galip Yıldırım'a veda!
    Başkan Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı
    Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber
    Pençe Yıldırım Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu
    İzmir'de kendisini çatıdan indirmek isteyen polise böyle bağırdı
    İzmir'de kendisini çatıdan indirmek isteyen polise böyle bağırdı
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar!
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar!