Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP'li belediye tek kalemde 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıktı.İhaleyi 13 milyon liraya alan inşaat firması 2 ay geçmesine rağmen tek bir çivi bile çakmadı. Tek bir mıcır tanesi bile belediyeye teslim edilmemesine rağmen belediyeden inşaat firmasına ödeme yapıldığı iddiası da tepkilerin odağında. İzmir'de bile yılda 2 milyon ton mıcır kullanılırken Kuşadası'nda 750 bin ton mıcırın nerede kullanılacağı da merak konusu oldu. Detaylar A Haber'den Gamze Elçi aktardı.
Kuşadası'nda mıcır ihalesi tartışması! 2 aydır tek bir çivi bile çakılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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