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Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 04.12.2019, 10:21

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresindeki Sporkent kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 APP 021 plakalı otomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte yaralanan 3 kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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