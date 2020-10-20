MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli Azerbaycan açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mhp-lideri-bahceliden-grup-toplantisinda-onemli-azerbaycan-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye ekonomisi gücüne güç katacak, tüm art niyetli siyaset bezirganlarını ters köşeye yatıracaktır. Karadeniz'de bulunan 320 milyar m3'lük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar m3'lük doğalgaz bulunması ekonomide iyimserliği kamçılamıştır. Bu gelişmeler karşısında moralleri bozulan ekmeksizler kendilerini ele vermişlerdir. Askıda ekmek kampanyamıza kara çalanlar utanmalarını bilen gafillerdir." dedi.