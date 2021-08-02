Milas'taki yangında 3'üncü gün! Köylüler hayvanlarını alevlerin arasından aldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/milastaki-yanginda-3uncu-gun-koyluler-hayvanlarini-alevlerin-arasindan-aldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye yangınlar mücadelesine dört koldan devam ediyor. Muğla'nın Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangın önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından rüzgarın yön değiştirmesiyle Çökertme ve Gökbel mahallelerine sıçradı. Dün akşam saatlerinde alevlerin sardığı Gökbel Mahallesi tahliye edildi. Bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı.