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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Üretim başladı

    Giriş Tarihi: 04.04.2020, 12:32

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını söyledi. Akar, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğü’nce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.

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