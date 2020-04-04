Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını söyledi. Akar, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğü’nce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Üretim başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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