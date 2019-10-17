Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! 'Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik'

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/milli-savunma-bakanligindan-duygulandiran-paylasim-sevgi-ve-sefkatin-pinari-mehmetcik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duygulandıran bir paylaşım geldi. 'Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik' başlığıyla Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Suriyelilere seslenilerek " Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" ifadelerine yer verildi. İşte o görüntüler...