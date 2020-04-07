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    MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 07.04.2020, 12:20

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8, Fırat Kalkanı bölgesine de taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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