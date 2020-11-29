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    MSB'den CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki!

    Giriş Tarihi: 29.11.2020, 16:05

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkındaki ifadeleri kınandı. MSB, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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