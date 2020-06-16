Muğla'da Datça'nın güzelliği çevre kirliliğiyle yok oldu. Datça'da dere yataklarına moloz ve çöp döküldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça'yı korumak adına, Katı Atık Depolama Tesisi oluşturamadı. Şehrin bütün kirli atıkları Kargı Deresi'ne boşaltıldı. Bu durum Datçalılar tarafından da büyük bir tepkiyle karşılanıyor.
Muğla'da çevre katliamı! Dere yataklarına çöp ve moloz döküldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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