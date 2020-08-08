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    Muğla'da orman yangını!

    Giriş Tarihi: 08.08.2020, 17:06

    Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, müdahaleler sürüyor.

    Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın, rüzgarında etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Destek için Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli'den, yangın söndürme helikopterlerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

    Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

    DHA

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