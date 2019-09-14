Muğla'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mugladaki-yangini-sondurme-calismalari-devam-ediyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Kocabel Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden gelen desteklerle birlikte; 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 6 treyler, 5 pikap ve 150 orman işçisi sevk edildi. Şiddetli rüzgarın olumsuz etkilediği söndürme çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla birlikte bu sabah 9 helikopter de destek vermeye başladı.