  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Türkiye kilit rol oynuyor

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Türkiye kilit rol oynuyor

    Giriş Tarihi: 14.06.2021, 18:51

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda düzenlenen liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Türkiye kilit rol oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bodrum’da trafik çilesi erken başladı
    Bodrum’da trafik çilesi erken başladı
    Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Afyonkarahisar'da sağanak yağış etkili oldu
    Afyonkarahisar'da sağanak yağış etkili oldu
    Helikopter plaja indi, güneşlenenler şaşkınlık yaşadı
    Helikopter plaja indi, güneşlenenler şaşkınlık yaşadı
    İzmir'de yan yana dükkanlarda yarım saatte iki ayrı hırsızlık
    İzmir'de yan yana dükkanlarda yarım saatte iki ayrı hırsızlık
    Hafriyat döküp kaçarken yakalandı
    Hafriyat döküp kaçarken yakalandı
    Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 polis gözaltına alındı
    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 polis gözaltına alındı
    Başkan Erdoğan NATO karargahına geldi! Liderler böyle karşılandı!
    Başkan Erdoğan NATO karargahına geldi! Liderler böyle karşılandı!
    Bakan Koca: Bugün 750 bin aşı randevusu var
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var
    Başkan Erdoğan'a Brüksel’de sevgi seli
    Başkan Erdoğan'a Brüksel’de sevgi seli
    Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar