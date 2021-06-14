NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Türkiye kilit rol oynuyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/nato-genel-sekreteri-jens-stoltenbergden-flas-aciklamalar-turkiye-kilit-rol-oynuyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda düzenlenen liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" dedi.