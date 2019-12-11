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Oğlu dağa kaçırılan Ayşegül Biçer: CHP zihniyetinden PKK'ya her türlü destek gidiyor

Giriş Tarihi: 11.12.2019, 12:57

Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan annelerin evlatları için tuttuğu nöbet, destek ziyaretleri ile 100'üncü güne ulaştı.Oğlundan hiç haber alamadığını, öldüğüne veya yaşadığını bilmediğini dile getiren Anne Ayşegül Biçer, "Neden HDP il binası önünde oturduğumuzu soruyorlar. Haklı bir mücadele. Çünkü evlatlarımız buradan gitmiş. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Bizi diğer siyasi partilere yönlendiriyorlar. Siz siyasi parti değilsiniz ki, Kürtlere en büyük zulmü siz PKK ile işbirliği içinde yapıyorsunuz." dedi.

Dağa 2017 yılında kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, yaptığı açıklamada, evladına kavuşmak için mücadele verdiğini söyledi.

Oğlundan hiç haber alamadığını, öldüğüne veya yaşadığını bilmediğini dile getiren Biçer, "Neden HDP il binası önünde oturduğumuzu soruyorlar. Haklı bir mücadele. Çünkü evlatlarımız buradan gitmiş. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Bizi diğer siyasi partilere yönlendiriyorlar. Siz siyasi parti değilsiniz ki, Kürtlere en büyük zulmü siz PKK ile işbirliği içinde yapıyorsunuz." dedi.

Her sabah bir umutla uyanıp, HDP il binası önüne geldiklerini, bir haber almayı veya açıklama yapılmasını umut ettiklerini dile getiren Biçer, HDP tarafından bunun gerçekleştirilmediğini vurguladı.

Biçer, "Burada evlat mücadelesi vermeye geldik. CHP zihniyetinden PKK'ya her türlü destek gidiyor ama burada 100 gündür oturan acılı anne ve babalara yönelik hiçbir açıklama gelmedi. Türkiye'de halimizden memnunuz. PKK'yı kınıyor ve lanetliyoruz. Benim PKK'ya verecek bir evladım yok. Kürdüm, Kürtlüğümü inkar etmiyorum. Şu ana kadar kimse beni Kürtlüğümle yargılamamış. Yeter artık diyoruz." dedi.

Biçer, tüm annelerden destek beklediklerini aktararak, gün geçtikçe evlatlarına kavuşacaklarına dair umutlarının arttığına dikkati çekti. Biçer, "Allah'ın izniyle çocuklarımız gelecek. Benim onlara verecek evladım yok. Oğlumu onlardan koparıp alana kadar bu mücadeleyi bitirmeyeceğim. Bin yıl da olsa çocuğumu onlara bırakmayacağım." diye konuştu.

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