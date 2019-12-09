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Ordu'da vahşice öldürülen Ceren Özdemir'in son görüntüsü

Giriş Tarihi: 09.12.2019, 17:20

Ordu'da yaşayan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir, evinin önünde Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak vahşice katledildi. A Haber’in ulaştığı 3 ayrı görüntüde Ceren’in son anları kameralara yansıdı. Görüntülerden bir tanesinde Ceren alışveriş merkezinden çıkıyor ve bale eğitimi verdiği yere gidiyor. İkinci görüntüde ise cinayete kurban gitmeden 15 dakika önce bale eğitimi verdiği yerden geçiyor. Son görüntü de cinayete kurban gitmeden 5 dakika öncesine ait. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları anlattı.

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