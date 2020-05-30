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    Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor

    Giriş Tarihi: 30.05.2020, 12:05

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımına başlandı.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı villanın bir bölümünde, imara aykırılık olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi başlatıldı. İlçede kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı Bitez Aktur Sitesi'ndeki villanın bir bölümünde imara aykırılıklar tespit edildi.

    Bunun üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri, söz konusu adreste çalışma yürüttü. Bir süre önce mühürlenen villanın giriş kısmında imara aykırı olduğu tespit edilen bölümde ilk aşamada kiremitler söküldü. Sonrasında yıkım çalışmalarına başlandı.

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