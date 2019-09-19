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PKK'nın yaktığı ormanlarda 'yeşil' seferberliği

Giriş Tarihi: 19.09.2019, 12:04

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geçen ay çıkan orman yangınının ardından yaklaşık 1500 hektarlık alanda, ağaçlandırma çalışması başladı.PKK'nın yaktığı bölgele yeşillendirme seferberliği başlıyor. Temizlenen yanan alanlara ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek. Şubat ayına kadar bölge, tamamen ağaçlandırılacak.

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