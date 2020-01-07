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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı!

Giriş Tarihi: 07.01.2020, 11:39

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle geçici bir süre uçuşlara kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pisten çıkmasının ardından uçuşlar geçici süreliğine durdurulurken, iniş için havada bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketinin Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 09.40 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanına inişini yaptıktan sonra pist dışına çıktı. Pistin kapanması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, İstanul Havalimanı'na yönlendirilmeye başlandı. Anadolujet'in Nevşehir uçağı ise Ankara'ya yönlendirildi.

Türk Hava Yolları(THY), Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuşlarına yönelik bir yazılı bir açıklama yaptı. THY'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."

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