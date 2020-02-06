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Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası simülatörde böyle canlandırıldı

Giriş Tarihi: 06.02.2020, 15:45

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini yapan ve iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta meydana gelen kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirmişti. Peki kazaya ne sebep oldu? Şiddetli rüzgar mı yoksa sert iniş mi? Uzmanlar yaşanan uçak kazası ile ilgili ne diyor? Ahaber muhabiri Sefer Ayçe konuğu ile birlikte yaşanan uçak kazasını değerlendirdi. İşte detaylar...

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