Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-koca-duyurdu-bugun-750-bin-asi-randevusu-var" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.