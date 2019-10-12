Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek yağıyor. Balıkesirli şehit annesi 69 yaşındaki Solmaz Günay, "Atın hemen uçağa harekâta beni de götürün. Ben gitmeye hazırım. Canım hepsine feda olsun" diyerek tüyleri diken diken etti.
Şehit annesi Solmaz Günay sözleriyle tüyleri diken diken etti: Beni de götürün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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