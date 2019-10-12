 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Şehit annesi Solmaz Günay sözleriyle tüyleri diken diken etti: Beni de götürün

Şehit annesi Solmaz Günay sözleriyle tüyleri diken diken etti: Beni de götürün

Giriş Tarihi: 12.10.2019, 14:21

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek yağıyor. Balıkesirli şehit annesi 69 yaşındaki Solmaz Günay, "Atın hemen uçağa harekâta beni de götürün. Ben gitmeye hazırım. Canım hepsine feda olsun" diyerek tüyleri diken diken etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit annesi Solmaz Günay sözleriyle tüyleri diken diken etti: Beni de götürün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Öcalan posterini delik deşik etti!
Öcalan posterini delik deşik etti!
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı
Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı
Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!
Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!
Hercai 17. bölüm fragmanı izle
Hercai 17. bölüm fragmanı izle
Teröristlerden gazetecilere havanlı saldırı!
Teröristlerden gazetecilere havanlı saldırı!
Öcalan posterini delik deşik etti!
Öcalan posterini delik deşik etti!
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı
Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı
Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!
Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!
Teröristlerden gazetecilere havanlı saldırı!
YPG'li teröristler yine gazetecileri hedef aldı
Milli Savunma Bakanı Akar 'Barış Pınarı' harekat merkezinde
Milli Savunma Bakanı Akar 'Barış Pınarı' harekat merkezinde