Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreninde konuştu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/selcuk-bayraktar-babasi-ozdemir-bayraktarin-cenaze-toreninde-konustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'de ve dünyada geliştirdiği insansız hava aracı teknolojileriyle tanınan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Yerli ve Milli teknolojide hamlesi için aralıksız çalışan Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Hadımköy'deki Baykar fabrikasında çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze namazının ardından Özdemir'in naaşı defnedileceği Garipçe'deki aile kabristanlığına götürüldü. Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayrak Selçuktar "Herkesin inadına tüm sistemin inadına giderek bugün ülkemizi lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla inandığı yoldan doğrudan namustan bir zerre ödün vermeden bunu gerçekleştirdi. Babamın bize kattığı, milli teknoloji hamlesine gönül vermiş yüz binlerce gencimize aşıladığı değer bu oldu. Bildiği yoldan asla sapmadı. Son nefesine kadar iş yerinde yatıp kalktı. O asla sancağı bırakmadı. Herkesten Allah'tan razı olsun. Herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Sağ olun var olun. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı