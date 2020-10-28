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    Skandal karikatür sonrası Charlie Hebdo yetkililerine soruşturma

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 12:51

    Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

    Skandalları ile ünlü Fransız dergisi Charlie Hebdo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak bir karikatür ile hedef aldı. Türkiye'den dergiye tepki yağarken, yeni bir gelişme yaşandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Charlie Hebdo ile ilgili harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında başlatıldığı bildirildi.

    NE OLMUŞTU?

    Charlie Hebdo, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir kapakla yayınlandı. Derginin bugünkü sayısında Başkan Erdoğan, ahlaksızca çizildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan dergi büyük tepki topladı. Paylaşımlarda, söz konusu kapak için alçaklık, aşağılık gibi ifadeler kullanıldı.

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