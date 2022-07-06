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    Yeniasır TV Gündem Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan resmi karşılama

    Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan resmi karşılama

    Giriş Tarihi: 06.07.2022, 12:55

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Mahmud, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak heyetler arası görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.

    Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin sağladığı askeri, güvenlik, ekonomi ve diplomatik destekle Somali'nin daha yetenekli hale geldiğini belirterek, "Somali-Türkiye ilişkileri son derece pozitif ve katlanarak büyüyor." demişti. Hasan Şeyh Mahmud, "Türkiye ile hidrokarbonda ortaklığı görüşmeye başladık" ifadelerini kullanmıştı.

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