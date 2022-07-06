Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan resmi karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin sağladığı askeri, güvenlik, ekonomi ve diplomatik destekle Somali'nin daha yetenekli hale geldiğini belirterek, "Somali-Türkiye ilişkileri son derece pozitif ve katlanarak büyüyor." demişti. Hasan Şeyh Mahmud, "Türkiye ile hidrokarbonda ortaklığı görüşmeye başladık" ifadelerini kullanmıştı.