Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sürpriz ziyaret… Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek. Peki görüşmede neler konuşulacak? Sürpriz görüşmenin gündeminde neler var? A Haber muhabiri Özkan Özcan görüşmede öncelikli olarak yeni anayasa çalışmalarının ele alınacağını ifade etti.
Son dakika! Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde neler konuşulacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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