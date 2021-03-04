Son dakika! Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde neler konuşulacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogan-ve-bahcelinin-surpriz-gorusmesinde-neler-konusulacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sürpriz ziyaret… Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek. Peki görüşmede neler konuşulacak? Sürpriz görüşmenin gündeminde neler var? A Haber muhabiri Özkan Özcan görüşmede öncelikli olarak yeni anayasa çalışmalarının ele alınacağını ifade etti.