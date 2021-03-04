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    Son dakika! Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde neler konuşulacak?

    Giriş Tarihi: 04.03.2021, 18:02

    Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sürpriz ziyaret… Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek. Peki görüşmede neler konuşulacak? Sürpriz görüşmenin gündeminde neler var? A Haber muhabiri Özkan Özcan görüşmede öncelikli olarak yeni anayasa çalışmalarının ele alınacağını ifade etti.

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