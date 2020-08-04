Son dakika: Beyrut'taki büyük patlama anı denizden görüntülendi

Son dakika haberleri… Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kilometrelik alanın yol olduğu belirtiliyor. Patlama anı denizden görüntülendi. İşte o anlar…
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