Son dakika: Beyrut'taki büyük patlama anı denizden görüntülendi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-beyruttaki-buyuk-patlama-ani-denizden-goruntulendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kilometrelik alanın yol olduğu belirtiliyor. Patlama anı denizden görüntülendi. İşte o anlar...