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TOGG'dan yeni yerli otomobil paylaşımı! İşte yerli otomobilin tasarım sürecinin belgeseli

Giriş Tarihi: 11.01.2020, 12:20

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, (TOGG) yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan mini bir belgeseli sosyal medya hesabından yayımladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda, ''Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak’ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina’nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.'' ifadeleri yer aldı. İşte yerli otomobilin tasarım hikayesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili" büyük ilgi gördü. Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG), tüm dünyanın dikkatini çeken yerli otomobilin 8 Ocak'ta tasarım hikayesini konu alan bir mini belgesel hazırlandığını duyurmuştu.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve TOGG tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiyenin Otomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada" ifadelerine yer verilmişti.

"150 BİN SAATLİK ÇALIŞMA"
TOGG, merak edilen belgeseli Twitter hesabından yayımladı. TOGG, "Türkiye'nin Otomobili, tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak'ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina'nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı" bilgisini de paylaştı.

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